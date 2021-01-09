تعرف على طريقة التقديم في الوظائف الشاغرة بـ 4 جهات حكومية

يسعى عدد كبير لشغل وظيفة بجهة حكومية، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة في الجهات الحكومية التي تعلن عن وظائف شاغرة بها، في مصلحة الضرائب، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والمتحف المصري، وذلك على النحو التالي:

وظائف مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، على أن يكون التقديم على البريد الإلكتروني eg.gov.mof.Jobs://https حتى 30 يناير الحالي.

واشترطت مصلحة الضرائب أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم بالمحافظة المتقدم إليها ومثبت ذلك بالبطاقة، وألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاما ميلاديا، وأن يكون من خريجي كليات التجارة (شعبة المحاسبة)، بتقدير عام جيد جدا على الأقل، مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنة على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الإلكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة.

وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، حاجتها لشغل وظائف شاغرة تتمثل في مدير عام الأمن، مدير عام متابعة قروض المشروعات PMU، مدير عام التخطيط والمتابعة لمعدات الورش، مدير عام ورش العربات بفرز القاهرة، مدير عام التشغيل بالمنطقة الجنوبية، مدير عام التشغيل على الشبكة بالمنطقة الوسطى، مدير عام التشغيل على الشبكة بمنطقة شرق الدلتا، مدير عام التشغيل على الشبكة بمنطقة وسط الدلتا، مدير عام تخطيط الصيانة للاتصالات، مدير عام إدارة الأصول والهندسة، مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة شرق الدلتا، مدير عام تنفيذ تجديدات الكباري.

ويتم تقديم طلبات الالتحاق بالوظائف في ​مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية برئاسة الهيئة باسم السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بمبنى محطة القاهرة، حتى يوم 4 فبراير المقبل.

وظائف المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها إلى وظائف شاغرة للعمل بالمركز الرئيسي ومؤسسات التثقيف الفكري التابعة وشملت الوظائف، سائقا، أخصائي تربية فنية، فرد أمن، أخصائيا اجتماعيا، تربية رياضية، أخصائيا نفسيا، عاملة، تمريض، خدمات معاونة، أخصائي حاسب آلي، أخصائي تربية موسيقية.

ويشترط في المتقدمين ألا يزيد السن على 35 عامًا، تأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور، وأن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى، ويتم التقديم للوظائف من خلال ملء استمارة البيانات الآتية من هنــــــــا، وذلك حتى 16 يناير الجاري.

وظائف المتحف المصري

أعلنت وزارة السياحة والآثار حاجتها لشغل فرص عمل لموظفي أمن للعمل في المتحف المصري الكبير من العاملين بوزارة السياحة والآثار، وجاءت الشروط المطلوبة في موافقة جهة العمل، وألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، إجادة التعامل مع الحاسب الآلي، وأن يكون المتقدم بالقاهرة الكبرى، ويفضل الحاصلين على دورات تدريبية لتأمين المنشآت، ويتم التقديم عبر البريد الإلكتروني security.gepartament@gem، حتى يوم 15 يناير الجاري.