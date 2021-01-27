حكيم عن أغنية «عدى الغزال»: ستكون مفاجأة للجمهور

وعد الفنان حكيم، جمهوره ومتابعيه عبر مواقع السوشيال ميديا بأن الأغنية الجديدة المرتقبة والتي تحمل اسم «عدى الغزال» ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور ولكل محبيه ومتابعيه في الوطن العربي.

الأغنية تقدم فن شعبي راقي ومحترم

ومن المقرر أن يطرح الفنان حكيم أغنيته الجديدة «عدى الغزال» في الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء على موقع المشاهدات الشهير «يوتيوب»، بحسب ما أعلنه على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» منذ ساعات، مطالبًا من متابعيه انتظار طرح الأغنية للاستماع إليها خلال ساعات قليلة.

وقال الفنان حكيم لـ«الوطن»، إن أغنية «عدى الغزال» ستكون محاولة منه لتقديم فن شعبي راقي ومحترم، وستكون مفاجآة لكل جمهوره من حيث الكلمات والألحان والتوزيع، موجهًا التحية لكل صناع الأغنية، معربًا عن أمله في أن يستقبلها الجمهور كما تعود منهم بشأن أغنياته.

هناك أغاني جديدة يتم تجهيزها لطرحها

وبشأن الأغنيات الجديدة المستقبلية التي يتضمنها مشروعه الفني، قال إن «عدى الغزال» مجرد بداية لعام 2021 وسيتبعها بعدد من الأغنيات الأخرى الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وخلال ظهوره في برنامج «سهرانين» في موسمه الجديد مع الفنان أمير كرارة، والذي يعرض على شاشة قناة on، تطرق الفنان حكيم إلى بداية عمله بالغناء «فايز عزيز أول واحد سمعني بعد حميد الشاعري، هو معايا لحد دلوقتي، وبعتبره أخويا الكبير، لأنه وجهني وعلمني، وكان ماسك الراية قدامي وأنا بعدي وراه، هو وسامح المنياوي وهاني ثابت، كانت مجموعة فكر متحضر ومتطور، ولما فايز سمعني مع حميد الشاعري، وقالولي احنا شركة سونار، عينيا برقت ومصدقتش لأن كان حلم بالنسبة ليا، لأنها أكبر شركة غناء في الوطن العربي ساعتها، وكان فيها محمد منير وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وحنان وسمير الإسكندراني ومحمد رؤوف وعلاء عبدالخالق».

واستطرد: «لما عرفت إنّها شركة سونار مصدقتش، ولما نزلت من الاستديو كنت طول الطريق عمال أبكي من الفرحة، لأن حاجة اتمنتها من ربنا إني أمضي مع الشركة دي، ويلف بيا الزمن، ونتقابل عشان يقولولي إحنا شركة سونار، عاوزين نمضي معاك».