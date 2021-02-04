راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس: «إحنا بنعيش عيد يومي للأخوة الإنسانية»

قال القس بيشوي فخري، راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبوظبي، إن العالم ينعم بنسيم المحبة الإنسانية في يوم 4 فبراير من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، والذي انتشر بإلهام القائد المغفور له الشيخ زايد، لافتا إلى أن هذا اليوم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة من ضمن مبادرة ورؤية من الإمارات بالاشتراك مع مصر والسعودية والبحرين، ويضاف لنجاحات الإدارة الرشيدة لهذه لدول، ونجاح لدبلوماسيتها، نزظرا لأن الموضوع فيه صدق.

واضاف القس بيشوي فخري، خلال اتصال هاتفي بـ«نشرة أخبار ten»، المذاع على شاشة قناة «ten»، أن لجنة الأخوة الإنسانية التي تزامن مؤتمرها التاريخي مع الزيارة المشتركة بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية على ارض زايد المحبة، برعاية من القيادة الرشيدة.

وتقدم بالتهنئة باسم قداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية في مصر والإمارات بخالص الشكر والتهنئة للقادة، نظرا لأن هذا اليوم العالمي يأتي اعتراف وتخليد لوثيقة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك التي وقعت في 4 من فبراير، «احنا بنعيش عيد يومي للأخوة الإنسانية».

وتابع: «نحن في أشد الحاجة لأن نرفع قلوبنا وأعيينا لله القدير للصلاة من أجل سلام الإنسانية وبناء الأجيال الجديدة على صحيح الدين وأن يرفع الله هذه الجائحة، ويزداد تضامن البشر لعبور هذه الأيام بنجاح وبأمان وبركة، وأن يحل سلامه في أقطار المسكونة».

واستكمل: «لما تلاقي مجتمع يضم أكتر من 200 جنسية ومختلف الأعراق والأجناس والألوان والأديان عشان يبقى فيه مجتمع مبدع تحت مظلة دولة القانون، كل دة بيساعد الإنسان أنه يعيش بهجة المحبة».

وأكد أن هذه الروح موجودة في مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي للبلاد، وتنمو هذه الروح يوما بعد يوم، لافتا إلى أن يوم الأخوة الإنسانية سيكون يوما حقيقيا سيعيشه الإنسان يوميا على أرض مصر بنعمة الله.