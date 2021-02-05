خطوات استخراج ترخيص تشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة

تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الترخيص بتشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمحافظات، وذلك من تحديد للمستندات والأوراق، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها.

المستندات المطلوبة:

صورة الترخيص بإقامة المشروع فى حالة طلب الترخيص بالتشغيل والأصل للاطلاع، أو ما يثبت أنه مقام قبل العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وظاهر بخرائط التصوير الجوى حتى 15/4/1985 للمحافظات التى تم إعداد خرائط تصوير جوى بها، كذلك أهمية توافر اصل الترخيص بتشغيل المشروع فى حالة طلب التجديد.

من بين الطلبات أيضا توافر صورة من مستند الملكية أو عقد الإيجار الموثق بالشهر العقارى والأصل للاطلاع)، وأصل الإيصال الدال على سداد المصروفات الإدارية، وكذلك صورة من البطاقة الضريبية والأصل للاطلاع، صورة القيد بالسجل التجارى والأصل للاطلاع.

مدة تأدية الخدمة:

تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الترخيص بتشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة أو تجديده خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى مديرية الزراعة بالمحافظة مستوفيا كل المستندات وبعد سداد الرسوم المطلوبة، مع تأدية رسوم الخدمة، وقدرها، 153.10 جنيه.

وكشف تقرير صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة باصدار عدد (363) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية كما تمت الموافقة على تسجيل عدد (136) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (89) محلية،(47) مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

فضلاً عن إصدار عدد (15) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.