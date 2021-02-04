وزيرة الهجرة تناشد العالقين في الإمارات وسلطنة عمان العودة لمصر

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رسالة طمأنة للمواطنين المصريين العالقين في الإمارات وسلطنة عمان، تمهيدا لسفرهم للكويت، التي أغلقت مجالها الجوي، قائلة: «الوزارة أصدرت بيانا صباح اليوم حول غلق الكويت المجال الجوي لمدة أسبوعين، مع احترامنا الكامل لسيادة الكويت وقراراتها فيما يتعلق بجائحة كورونا».

وأضافت «مكرم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه بعد مد هذه الفترة يوجد عالقون مصريون مازالوا متواجدين على أرض دولة الإمارات أو سلطنة عمان، لافتة إلى أن الوزارة عملت مع رجال أعمال داخل الإمارات ومع مؤسسة «مصر الخير»، مع بنك مصر لتكفل إقامتهم داخل أرض الإمارات حتى فتح المجال الجوي بالكويت.

وتابعت: «إحنا اشتغلنا في هذا الموضوع منذ منتصف ديسمبر الماضي، ولكن مانقدرش نستمر في التكفل بهذه الإقامات، خاصة بعد قرار الكويت أمس بغلق المجال الجوي لمدة أسبوعين، والنهارده ناشدنا المصريين الموجودين في مصر ولسه هيسافروا الإمارات، بالتريث، طالما فيه غلق للمجال الجوي، عشان ماندخلش في أزمة عالقين جديدة».

وواصلت: «بالنسبة للعالقين في الإمارات وسلطنة عمان، نناشدهم العودة لمصر، وسنعلن لهؤلاء العالقين غدا أرقام غرفة عمليات الوزارة لتسجيل بياناتهم ومعرفة شركات السياحة التي أوصلتهم للإمارات لإعادة الراغبين لمصر بالتعاون مع وزارة السياحة حتى تتضح الصورة».

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن الوزارة أطلقت منذ يومين مركزا للحوار مع الشباب الدارسين المصريين بالخارج، وهي شريحة من ضمن شرائح كثيرة، أعادتها الدولة بنجاح أثناء أزمة العالقين في جائحة كورونا، لافتة إلى أن الوزارة استفادت من تواجد هؤلاء الطلاب على أرض الدولة، وجرى تنظيم الكثير من الزيارات ومقابلة المسؤولين والوزراء للتعرف على التطور الذي يحدث بالدولة والتعرف على المستجدات التي تهم الوطن.