السياحة الثقافية تضع خطة قصيرة المدى لجذب السياح إلى الأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة أعدت خطة قصيرة المدى للترويج لزيارة لأقصر وأسوان وجذب السياح خلال الشهور القليلة المقبلة، تعتمد في عناصرها على الاتصال المباشر مع وكالات السياحة الأجنبية وعرض المؤشرات الخاصة بتراجع نسب الإصابات بكورونا داخل مصر، وأن الأقصر وأسوان نسب الإصابة بين سكانهما بالفيروس تكاد تكون معدومة.

وأضاف «عثمان» لـ «الوطن»، أن لجنة تسويق السياحة الثقافية توضح لوكالات السياحة الأجنبية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعتمدها المنشآت الفندقية والسياحية والتي تكفل حماية السياح والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن التأكيد على أن مصر بدأت في تطعيم مواطنيها بالأمصال المضادة لفيروس كورونا ضمن خطتها لمحاربة تلك الجائحة.

عثمان: السياحة الداخلية ساهمت في حدوث انتعاشة بالمدن السياحية بالصعيد

وأشار إلى أن الأقصر توجد بها نحو 20 بعثة أثرية أجنبية، لابد من الاستفادة منها في الترويج للأقصر وأسوان، من خلال الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها، إضافة إلى ضرورة القيام بحملات تسويقية وورش عمل ببعض الدول الأوربية المصدرة للسياح لمحافظات الصعيد السياحية خاصة إسبانيا، وإلى جانب الحملات القصيرة المدى فهناك حملات ترويجية طويلة المدى تستهدف لجذب السياح لزيارة الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل.

وأوضح أن القطاع السياحي يعلم جيدا أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على غالبية الدول المصدرة للسياح لمصر والتي تعاني بشدة من جائحة كورونا إلا أنها تعمل بجد لمحاولة جذب الحركة السياحية من بعض الدول التي بدأ مواطنيها في السفر، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية من المصريين ساهمت في حدوث حراك جيد وانتعاشة في الأقصر وأسوان خلال إجازات منتصف العام.

وأكد «عثمان»، أن مستثمري السياحة بالصعيد طالبوا بمد مبادرة «شتي في مصر» التي دشنتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني لتنشيط السياحة الداخلية خلال أجازات منتصف العام والتي بدأت يوم 15 يناير الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لفترة أخرى حتى تستفيد المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر وأسوان بوجود السياح المصريين لفترة أطول.