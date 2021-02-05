إيمان السيد: سقطت مرتين بسبب القهوة.. وتشبيهي بزينات صدقي يشرفني

كشفت الفنانة إيمان السيد عن أسباب تشبيهها للفنانة زينات صدقي، قائلة: «من بداية ما ظهرت كانوا بيشبهوني بالفنانة زينات صدقي، دي حاجة تشرفني، ولو قدرت أن الناس تحبني ربع الحب اللي عندها فتعتبر حاجة عظيمة، وأحب يبقى عندي لوني واعتقد الحمد لله عملت كده».

كل حاجة لزينات صدقي معلمة مع الناس

واستعرضت الفنانة إيمان السيد بعض إفيهات الفنانة الكوميدية الراحلة زينات صدقي الشهيرة مثل «ياختي شبابه حلو ياختي جماله حلو»، و«إنسان الغاب طويل الناب»، متابعة: «كل حاجتها معلمة مع الناس لحد دلوقتي رغم السنين».

أخدت ممثلة أولى على مستوى الجامعة

وأوضحت أنها رسبت في معهد الفنون المسرحية مرتين، راوية موقفا كوميديا: «كنت في السنة اللي اتخرجت فيها أخدت ممثلة أولى على مستوى الجامعة وعلى مسرح الجمهورية في جامعة عين شمس، ولما مثلت المشهد التراجيدي حد طلب قهوة فافتكرتهم بيكلموني فقطعت المشهد وابتديت أرد عليهم فاكتشفت أن ده غلط، بس المرة التانية أنا اللي طلبت القهوة».

ولفتت إلى أن المشهد الذي كانت تؤديه لمسرحية للراحل نجيب سرور، «ياسين وبهية».

وشاركت الفنانة إيمان السيد، في عدد من الأعمال الفنية الناجحة منها «أهل كايرو»، «ربع رومي»، فيلم «الأنسة ماما».

وأعلنت الفنانة إيمان السيد تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به قبل أيام عدة وفقاً لما أعلنته عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك».

كتبت إيمان السيد: «بشكر كل الناس اللي سألت عليا وبعتذر جداً لو في حد ما عرفتش أرد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ماصحتي بقت كويسة».

وأضافت: «أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمدلله، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعا».