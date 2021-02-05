كريم عفيفي: «الجواز أحلى حاجة في الدنيا.. ومراتي وش الخير»

قال الفنان كريم عفيفي، نجم مسرح مصر، إنه يعتبر زوجته «وش الخير» عليه، موضحا أنهما ارتبطا معا لعدة سنوات قبل الزواج، مشيرا إلى أن أبناءه هم أهم شئ عنده في الحياة.

أولادي أهم شئ لدي في الحياة

وأضاف «عفيفي»، في لقاء مع برنامج مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس: «الجواز أحلى حاجة في الدنيا، خاصة الاستقرار والأطفال، والحاجات دي حلوة.. أنا ولادي بالنسبة لي الدنيا وما فيها، وأنا ارتبطت بمراتي قبل ما نتجوز بحوالي 5 سنين، ومن ساعة ما قررنا نتجوز ربنا بيكرم.. وزي ما تقولي كدة إنها وش الخير».

تمنى أن يغني

وتابع نجم مسرح مصر، أنه كان يتمنى أن يغني، لأن الغناء به تفاعل مباشر مع الجمهور، ويستطيع أن يعرف رد فعلهم على ما يقدمه سريعا.

ذكريات طفولته

وتحدث الفنان الشاب كريم عفيفي أيضا عن طفولته، موضحا أن والدته كانت تخبئ له البطيخ أسفل سريره، ولذلك اعتاد وضع الطعام في هذا المكان، منذ ذلك الحين.

العمل في معمل تحاليل

وعن رسوبه في معهد الفنون المسرحية، علق بسخرية: «العظماء كلهم سقطوا في بداياتهم»، مشيرا إلى أنه في بداياته كان يعمل في معمل تحاليل، موضحا: «وقعدت شغال من أولى ثانوي ولغاية الصف الثالث في الجامعة، وكنت صغير، ومحدش كان مقتنع بيا خالص».

واستضافت الإعلامية ياسمين عز، في حلقة الخميس، من برنامجها «ليلة الخميس»، كلا من الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد أنور، نجمي مسرح مصر، وأيضا الفنانة إيمان السيد، ومطرب المهرجانات عمر كمال.

وتحدث الضيوف عن حياتهم قبل العمل في الفن، وبعدها، وأدوا العديد من الأغاني، خاصة أغاني عمر كمال، مثل أغنية بنت الجيران، وأغنية أنتي معلمة، وغيرها من الأغاني.