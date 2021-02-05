الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: استعدوا لأمطار رعدية ورياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني، عن تحديث حالة الطقس عن الفترة من الأربعاء 3 فبراير إلى الجمعة 5 فبراير بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على صور الأقمار الصناعية واخر التحديثات لخرائط الطقس.

ونوهت الأرصاد في تحديثها، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 5 فبراير، سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسينــــاء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة ورأس غارب والزعفرانة والطور والسويس وكاترين ونخل ورأس سدر و شرم الشيخ.

وأكد خبراء الأرصاد، على أن الأمطار التي تشهدها تلك المناطق خفيفــة إلى متوسطة، تكون رعـدية أحيانا.

وحذرت الأرصاد في بيانها من وجود نشاط للرياح، وطالبت المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحـد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

وجاءت توقعات درجات الحرارة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

يذكر أنه من المتوقع أن تبدأ حالة الطقس في التحسن بدءا من السبت حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على اغلب المناطق، ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.