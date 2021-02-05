طقس اليوم: أمطار على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري مع نشاط لحركة الرياح، وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة وبعض المحافظات، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء ومائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية حتى فترة الظهيرة، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة وتكون غزيرة على محافظات السواحل الشمالية «الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح»، وأمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على على مناطق من جنوب البلاد.

وتتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد لمنخفض جوي في الطبقات العليا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 12

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 19 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 12

بلطيم 20 12

مطروح 18 13

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

الإسماعيلية 21 13

السويس 21 13

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 13

نخل 24 10

نويبع 22 17

طابا 22 15

كاترين 18 06

الطور 24 16

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 26 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 10

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 22 09

قنا 23 10

الأقصر 23 11

أسوان 23 10

إدفو 23 10

أبوسمبل 23 11

الوادي الجديد 22 08

شلاتين 26 18

أبورماد 24 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 19