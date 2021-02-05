إصابة عامل وزوجته في مشاجرة بسوهاج

أُصيب عامل وزوجته بـ«رش خرطوش»، في مشاجرة بنجع الجزار دائرة مركز البلينا، جنوب سوهاج، اليوم، وجرى نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، فيما سيطرت قوات الشرطة على الموقف بالقبض علي المتهمين والتحفظ على السلاح المستخدم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغا بحدوث مشاجرة بالخرطوش بنجع الجزار دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتمت السيطرة على الموقف وفض المشاجرة.

تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من «محمد.ذ.خ»، 47 عامًا، عامل، بطلق خرطوش في البطن والفخذ الأيسر، وزوجته «ناهد.ن.ف»، 34 عامًا، بطلق خرطوش في الذراع الأيسر، وبسؤالهما اتهما عاملين بذات الناحية بإطلاق عيار ناري تجاههما بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم، بندقية خرطوش عيار 12، وجرى نقل المصابين لمستشفي البلينا المركزي، وتحويلهما الي مستشفى سوهاج الجامعى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.