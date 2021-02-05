تنفيذ 1255 حكما قضائيا وضبط 37 قطعة سلاح في حملات أمنية بسوهاج

شنّت الأجهزة الأمنية في سوهاج، حملات موسعة، للتأكيد علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، أسفرت عن تنفيذ 1255 حكما قضائيا، وضبط 37 قطعة سلاح في حملة أمنية مكبرة.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملات بدائرة المديرية، اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط 37 قطعة سلاح وتنفيذ أحكاما قضائية.

في مجال تجارة المخدرات تم ضبط 8 لفافات لماده الشابو المخدر بحوزة حاصل على دبلوم صنايع، و«فرد خرطوش»، صناعة محلية، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم اول سوهاج، من ضبط عاطلين وبحوزتهما 55 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن 150 جراما، و4 قطع لجوهر الحشيش المخدر زنة 250 جراما، و5 أقراص تامول المخدر بحوزة عامل مقيم بدائرة مركز المنشاة.

وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من تنفيذ حكمين قضائيين «استغلال الأطفال في أعمال التسول»، كما تم تنفيذ 1255حكما قضائيا، وحررت المحاضر اللازمة للمهتمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.