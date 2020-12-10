تنفيذ 1202 حكم قضائى خلال حملة استهدفت حائزى المواد المخدرة والأسلحة بسوهاج

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والمشاجرات والمتاجرين بالمواد المخدرة والهاربين من الأحكام .. فقد قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية الأخيضر التابعة لمركز شرطة المراغة .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

ضبط عدد (24 ) قطعة سلاح نارى عبارة عن ( 20 بندقية آلية - بندقية خرطوش – مسدس – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ).. بحوزة عدد (23) متهم من بينهم ( 14 متهم لهم معلومات جنائية ) .

ضبط عدد (11) قضية مخدرات ضبط خلالها ( 11 متهم - من بينهم 8 متهمين لهم معلومات جنائية ) بحوزتهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة).

تنفيذ ( 1202 ) حكم قضائى .

ضبط ( 16 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات .