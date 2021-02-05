بسبب الأمطار الغزيرة.. توقف ضخ المياه بالعريش بعد انقطاع التيار الكهربي

أكدت مصادر بشركة مياه الشرب في شمال سيناء، توقف ضخ المياه عن مدينة العريش منذ أمس، إثر انقطاع التيار الكهربائي عن محطة التلول المغذية للمدينة.

وقالت مصادر بالشركة، في تصريح لها، اليوم، إن عنبر رفع المياه بالخط الرئيسي «خط الـ1000» بمحطة رافع التلول التي يتم تغذيتها من المحطة الرئيسية بمدينة القنطرة شرق، توقف عن ضخ المياه لمدينة العريش نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة.

وأضافت المصادر، أن عودة ضخ المياه إلى المدينة سيكون بعد عودة التيار الكهربائي لمحطة مياه التلول، لافتة إلى التنسيق مع شركة كهرباء لإعادة التيار ومن ثم عودة المحطة لضخ المياه.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة دفعت بسيارات نقل مياه «فنطاس» بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش لتلبية احتياجات المواطنين، لحين عودة ضخ المياه من المحطة.

فيما استمر هطول الأمطار على كافة أنحاء المحافظة وتراوحت شدتها بين غزيرة ومتوسطة، مانتج عنه تراكم المياه بوسط مدينة العريش، وفى ساحة سوق الثلاثاء بوسط الشيخ زويد وعلى الطريق الدولى بين العريش والشيخ زويد.

وأعلنت مصادر بشركة كهرباء الشيخ، الدفع بفرق فنية لصيانة الأعمدة المتضررة من الرياح والأمطار، وأعادة التيار الكهربائى إلى المدينة خلال ساعات.

شهود العيان يروون ما أحدثته الأمطار

أكد شهود عيان من وسط سيناء أن السيل القادم من منطقة وادي الأزارق قد ألتقى مع السيل القادم من وادي العمر بمناطق وسط سيناء والتي تبعد عن منطقة البرث 3 كيلومترات جنوب مدينة رفح.

وقال محمد أبو جهامة أحد سكان وادي العمر، إن سيلا قادما من الأودية والجبال مر من وسط قرية الجهامات بوادي العمر، والتقى مسرعا بالسيل القادم من وادي الأزارق، حيث بدأ السيل في طريقه إلى مناطق جنوب العريش بمسافة تبعد نحو 30 كيلو متر جنوب وادي العريش.

وأضاف أبو جهامة أنه في حال استمرار الأمطار الغزيرة سوف يلتقي سيل الأزارق ووادي العمر بوادي العريش ليصبا بمنطقة الحفن ومجرى الوادي جنوب مدينة العريش والذي بدوره لن يجد مفرا إلا الدخول إلى منطقة مجرى الوادي ومنها إلى وسط العريش باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

هذا وقد قام أهالي وادي العمر بعمل مصدات رملية بطريق السيل للاستفادة منه في الزراعة، أدت الصدادات إلى تكوين برك مائية كبيرة بمسافات تراوحت بين 5 أفدنة إلى 20 فدانا في بعض المناطق، وذلك في نية لزراعتها ببذور البطيخ بعد أن تشرب الأراضي الطينية المياه، وهي طريقة بدوية صحراوية في زراعة البطيخ والشعير.

من جهة أخرى واصلت المياه سقوطها بغزارة على جميع المناطق في شمال سيناء، أدى هذا إلى تراكم المياه في نهر الطريق بمدينة العريش، فيما لم تعوق البرك المائية حركة مرور السيارات والآهالي من الشوارع الفرعية والرئيسية بجوار حي الآيوبي ومحطة وقود قطامش وحديقة المالح ومجلس المدينة.

فيما أدى سقوط الأمطار القوي إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة الشيخ زويد بشكل تام منذ مساء أمس حتى اللحظات.

وقال شهود عيان في الشيخ زويد إن انقطاع الكهرباء سببه تلامس أسلاك التيار الهوائية والتي أدت إلى حدوث خطأ كهربائي أدى إلى انقطاع التيار عن جميع أنحاء المدينة.

فيما لم تعلن طوارئ المحافظة عن أي مشكلات سببتها الأمطار حتى اللحظات، مؤكدة أنها على تواصل مع رؤساء الأحياء والمدن بوسط وشمال سيناء لمعرفة جميع التطورات لحظة بلحظة.

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد حذر المواطنين من الاقتراب من أعمدة الكهرباء وقت سقوط الأمطار.