الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وصقيع على وسط سيناء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة وتنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية معتدل، ومائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح ستكون نشطة.

شديد البرودة ليلًا

ووفقا هيئة الأرصاد الجوية، فالطقس سيكون معتدلًا على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وتابعت هيئة الأرصاد، أنه سيكون هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 20 والصغرى 11.

- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 11.

- مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 11.

- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 12.

- دمياط: العظمى 19 والصغرى 11.

- الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 10.

- السويس: العظمى 20 والصغرى 10.

- العريش: العظمى 19 والصغرى 10.

- طابا: العظمى 18 والصغرى 10.

- سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 2.

- شرم الشيخ: العظمى 23 والصغرى 14.

- الغردقة: العظمى 21 والصغرى 12.

- الفيوم: العظمى 17 والصغرى 8.

- بني سويف: العظمى 20 والصغرى 7.

- المنيا: العظمى 20 والصغرى 7.

- سوهاج: العظمى 21 والصغرى 7.

- قنا: العظمى 22 والصغرى 7.

- الأقصر: العظمى 22 والصغرى 9.

- أسوان: العظمى 23 والصغرى 8.

- شلاتين: العظمى 23 والصغرى 16.

- حلايب: العظمى 21 والصغرى 17.

- سيوة: العظمى 20 والصغرى 6.