طقس الأحد.. دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا وصقيع وسط سيناء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على كافة الأنحاء، إذ من المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وكافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر غدًا، كالتالي:

القاهرة 23 12

الإسكندرية 22 11

مرسى مطروح 21 11

بورسعيد 22 12

دمياط 22 11

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 23 10

طابا 22 12

سانت كاترين 19 2

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 25 12

الفيوم 23 8

بني سويف 23 والصغرى

المنيا 23 7

أسيوط 23 7

سوهاج 23 7

قنا 24 7

الأقصر 24 9

أسوان 25 8

الوادي الجديد 24 4

شلاتين 23 16

حلايب 21 17