المالية تقر زيادة إضافية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تُولي اهتمامًا متزايدًا بالعاملين في القطاع الصحي، وقد تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

رفع زيادة بدل المهن الطبية لـ600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض

وأضاف الوزير فى بيان: "أنه تم رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية 2,25 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذى يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 1225 جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر

وتابع وزير المالية، بأنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.

تحية للرسالة الإنسانية النبيلة لـ «جيش مصر الأبيض»

ووجَّه معيط، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف «جيش مصر الأبيض» على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية فى ميادين العطاء، ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعى الوطنى برموز العطاء الإنسانى الذين أثروا حياتنا بمواقفهم الخالدة، وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية، تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة «الجنيه»، و5 ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»، تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.