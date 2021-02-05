أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب في بداية التعاملات في البورصات العالمية، اليوم الجمعة، 4 فبراير، استقرارًا، بعدما سجّل المعدن النفيس انخفاضا كبيرا في تمعاملات مساء أمس، الخميس، وشهدت أسعار الذهب على مدار العام الماضي حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بتوابع جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي.

وتستعرض «الوطن» متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 898 و901 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 786 و 788جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 674 و675جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب، بين 6288 إلى 6304 جنيهًا.

مصر في قائمة الدول الأكثر شراءًا للذهب عربيا

وأظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي، الذي تصدرت فيه الإمارات العربية المتحدة للدول العربية في شراء الذهب عام 2020، وذلك بشرائها 23.9 طن من المعدن النفيس خلال العام الماضي، لترتفع احتياطياتها من الذهب في شهر يناير الماضي إلى 46.4 طن، لتلحق بها قطر في المرتبة الثانية.

وبحسب التقرير، نقلا عن روسيا اليوم، لم تكن الإمارات وقطر الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين اشترتا ذهبا خلال العالم الماضي، إذ أظهرت البيانات أن مصر اشترت ذهبا بواقع 0.7 طن، وتونس بواقع 0.1 طن.

احتياطى الذهب

أما عن احتياطي الذهب فتصدرت السعودية الدول العربية، من حيث احتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طن، ويشكل احتياطي الذهب 3.9% من إجمالي احتياطيات المملكة.

وبشأن احتياطات مصر من الذهب، فقد أعلن في وقت سابق الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، بأن احتياطات مصر من الذهب،بلغت 79.5 طن، وأشار إلى أن مصر ترتيبها في احتياطي الذهب ما بين 100 دولة على مستوى العالم رقم 40 عالميًا والسادسة عربيًا.