وظائف شاغرة في مصرف أبو ظبي للمؤهلات العليا

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عبر الموقع الرسمي الخاص به، حاجته لـ وظائف شاغرة في فروع البنك الموجودة بمصر، للخريجين من الكليات والحاصلين على مؤهلات عليا، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الشروط المطلوبة للتقديم في الوظيفة والمسؤوليات الخاصة بها، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة جامعية أو كلية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في صناعة الخدمات المالية.

مسؤوليات الوظيفة

- يكون الموظف مسؤولا عن تحقيق وتسليم أهدافه من النطاق المخصص من المنتجات الخاصة بمنطقة تقديم المشورة.

- المتابعة مع الإدارات الأخرى (الائتمان / العمليات) بشأن القضايا المعلقة.

- تحقيق أنشطة المبيعات المستهدفة المبيعات الخارجية، وزيارات المبيعات، ونسبة البيع المتقاطع إلى العملاء دون حجز مسبق على النحو المحدد في خطة العمل التجارية.

- زيادة المستهلكين المستهدفين من خلال تنفيذ عملية مبيعات فعالة.

- إعداد خطة مبيعات لعلاقات الحساب المعينة.

- زيادة عدد علاقات الحساب الجديدة من خلال تحويل زيارات الفروع، وإحالات العملاء، والعملاء المحتملين للتسويق، والعملاء المتوقعين ذاتيا.

- ضمان القرطاسية والسلع المناسبة في الفرع في جميع الأوقات مسترشدا بخطة الاتصال.

- ضمان معالجة وتغطية طلبات العملاء والرد على استفساراتهم لضمان تميز الخدمات·

- مسؤول عن عمليات الخدمات المصرفية السريعة، الاستشارات من حيث التفويضات والأذون ومراجعة جميع التقارير ذات الصلة·

- ضمان التدفق المستمر للمواعيد في منطقة المشورة.

- المشاركة في مشاريع ومهام خاصة بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالامتثال للبنك المركزي المصري والتدقيق في الإجراءات·

- الاستجابة لمتطلبات إدارة الامتثال من حيث الحصول على الموافقات المناسبة.

- ضمان تنفيذ سياسات إجراءات البنك ومتطلبات العملاء والتأكد من تنفيذها بشكل لا يتنافى مع سياسة البنك.

وللتقدم للوظائف المتاحة يمكن إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم على الصفحة الخاصة بالبنك على موقع التوظيف «لينكد إن» الموجود على الموقع الرسمي للبنك.