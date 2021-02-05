«ذراع كوفيد» عرض طبي بعد أيام من تلقي اللقاح.. ما هو وكيفية علاجه؟

«احمرار وانتفاخ بالذراع» مضاعفات جلدية ناجمة عن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ازدادت الشكوى منها في الآونة الأخيرة، في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، بعد أيام من تلقي الجرعات.

وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فتحت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية الباب أما مقدمي الرعاية الصحية للإبلاغ عن أي شكاوى أو مضاعفات تأتي إليهم من مرضاهم بشأن لقاح كورونا، في محاولة لفهم الأعراض الجلدية المرتبطة بلقاح فيروس كورونا.

الآثار الجلدية التي ظهرت على بعض الحاصلين على اللقاح أطلق الأطباء عليها اسم«ذراع كوفيد»، بحسبما جاء في تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز.

هناك آثار جانبية بسيطة تتمثل في ألم مكان الحقنة أو احمرار موضعي

الآثار الجانبية لأي لقاح ومن بينها لقاح كورونا، بحسب قول الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، منها آثار بسيطة تتمثل في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو احمرار موضعي، وإجهاد عام أو صداع بسيط، أو حساسية جلدية، إلى جانب أعراض قد تصيب الجهاز الهضمي تتمثل في الإسهال أو القيء.

أما الآثار الجانبية الشديدة للقاحات عامة وليس فقط لقاح فيروس كورونا، بحسب تصريحات عز العرب لـ«الوطن» قد تصل إلى صدمة عصبية أو صدمة تحسسية تؤثر على الحياة تتمثل في ضيق تنفس نتيجة ضيق الشعب الهوائية واضطراب الوعي، وهي أعراض يجب متابعتها على الفور.

وأشار المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «Fda» تشترط درجة مأمونية لمدة شهرين في أي لقاح جديد لبدء تداوله، وهنا يصبح آمنا طوال تلك المدة، وهي تسمى بدرجة مأمونية قصيرة المدى قد تظهر خلالها آثار جانبية بسيطة على الأشخاص.

«ذراع كوفيد» يمكن علاجه باستخدام كريمات ومراهم كمضادات التهابات

الدكتور محمد أبو الحارث، صيدلي أول بوزارة الصحة، وعضو الرابطة العربية للتركيبات الدوائية، أكد لـ«الوطن» أن الآثار الجانبية المصاحبة لتناول اللقاحات والمتمثلة في ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في الجسم يمكن التغلب عليها بتناول خافض للحرارة لحين زوال تلك الأعراض.

أما بالنسبة للآلام الموضعية والاحمرار مكان تناول حقنة اللقاح يمكن علاجها باستخدام كريمات ومراهم كمضادات التهابات، لافتًا إلى أنه قد يصاب الشخص بسيلان في الأنف بعد اللقاح وينصح هنا بتناول سوائل دافئة وأدوية البرد العادية، حسب تعبيره.