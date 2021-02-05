صدمة رشوان توفيق بعد وفاة عزت العلايلي: «ده مكلمني من يومين»

«عزت مات.. لا إله إلا الله»، بتلك الكلمات المقتضبة وبصوت كتمته الصدمة، استقبل الفنان القدير رشوان توفيق، خبر وفاة الفنان الكبير عزت العلايلي، صباح اليوم، عن عمر ناهز 84 عاما.

وفاة عزت العلايلي تفجع رشوان توفيق

علق توفيق، بعد علما من «الوطن» بوفاة عزت العلايلي: «هو تعب إمتي؟ ده كان مكلمني من يومين وكان زي الفل.. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك يا عزت.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

جنازة عزت العلايلي بعد العصر

توفي عزت العلايلي، صباح اليوم الجمعة، وقال محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، لـ«الوطن»، إن جنازة والده سيتم تشييعها عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر.

مسيرة عزت العلايلي

وُلد العلايلي لعائلة مصرية من حي باب الشعرية عام 1937، وغيبه الموت بعد حياة فنية حافلة بدأت عام 1962 من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة»؛ وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع، وكان آخر أعماله في السينما فيلم تراب الماس عام 2018 وفي التليفزيون مسلسل قيد عائلي عام 2019.

وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية.