رسائل «جبالي» بجلسات النواب: الرقابة أولى من التشريع حاليا (إنفوجراف)

أصدَرت الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع الأمين العام، إنفوجراف بأبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الجلسات البرلمانية التي بدأت منذ الأحد الماضي وانتهت بالأمس.

وأكّد «جبالي»، أهمية دور الرقابة البرلمانية، وذلك على خلفية مناقشة المجلس منذ انعقاده في يناير الماضي وحتى الأسبوع المقبل برنامج «مصر تنطلق» لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال إنَّ الرقابة أولى من التشريع في الفترة الحالية، ومجلس النواب عازم على ممارسة دوره الرقابي باستدعاء وزراء الحكومة حرصاً على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنَّ مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق، وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابي فلسنا أقل من الدول العظمى.

كما شملت رسائل رئيس البرلمان، أهمية العدالة المطلقة تحت القبة، وقد وصفها خلال الجلسات العامة بأنَّها المعيار الأساسى لتحقيق التوازن في منح الكلمةخلال الجلسات، والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

كما ناشد رئيس مجلس النواب الأعضاء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا خلال الجلسات العامة: «أناشدكم الإلتزام باللغة العربية وعدم إستخدام مصطلحات أي أجنبية في أثناء حديثكم تحت القبة حفاظاً واعتزازاً بلغتنا العربية».

كما طالب النواب، بضرورة الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.

يُشار إلى أنَّ مجلس النواب سيواصل عقد جلساته الأحد المقبل لاستكمال مناقشة برنامج «مصر تنطلق» الحكومي، وذلك بحضور كلا من وزيرء الاتصالات والتخطيط، كما سيناقش المجلش التعديلات المقدمة بشأن قانون المرور.