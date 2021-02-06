حظك اليوم السبت 6-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد سخي ويحب الكرم، ومن أبرز عيوبه العند، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها من مواليد البرج.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك تستمتع بما تقوم به من نشاطات عملية أو أعمال خيرية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ما يجعل الحب هدفا لك وتجد أنّ قلبك قادر على احتواء الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.