5 مديريات أمن تحتفل مع الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بعيد الشرطة

نظمت مديريات أمن القاهرة، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، وبورسعيد، حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بمقار نوادي الشرطة بتلك المحافظات، تضمنت عروض وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتوزيع هدايا عينية وتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، الذين أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات.

يأتي ذلك بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية، وإيمانا بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار (كلنا واحد)، وفي إطار جهود وزارة الداخلية لتفعيل المبادرات الإنسانية والمشاركات المجتمعية المختلفة.