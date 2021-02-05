فتح الطريق الدولي الجديد بعد إزالة مخلفات السيول بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، فتح الطريق الدولي الجديد بنطاق مدينة رأس سدر، اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة، مساء أمس، وأسفرت عن سيل متوسط الحدة بمنطقة «وادي سدر»، ما تسبب في قطع الطريق.

وأكد «علي حمادة»، رئيس مدينة رأس سدر، فتح الطريق الدولي الجديد أمام حركة المرور بعد غلقه قرابة 12 ساعة، لرفع الاطماءات التي تركتها السيول، لافتًا إلى أن الطريق بحالة جيدة ولم يتسبب السيل في أي خسائر. .

وقال رئيس المدينة إن الطريق الساحلي القديم مازال مغلقًا من منطقة وادي سدر وحتى كمين عيون موسى، وجاري رفع المياه القادمة من مخرات السيول للمنطقة.

على جانب أخر، أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، فتح الطريق بعد كمين البدن الواقع على بعد خمسة عشر كيلومتر باتجاه مدينة طابا «طريق طابا- نويبع»، اليوم بعد الانتهاء من إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة أمس.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من إزالة مياه الأمطار التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ أول أمس من كافة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وفتح جميع الطرق الرابطة بين مدن خليج العقبة .

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له، اليوم، استمرار حالة الطوارئ بكافة القطاعات، تحسبا للتقلبات الجوية بكافة مدن لمحافظة، والتشديد على رؤساء المدن والقطاعات الخدمية بالتحرك الفوري والسريع في حالة حدوث أي طوارئ.

ويسود محافظة جنوب سيناء اليوم حالة من الطقس السيئ، ورياح شديدة بكافة مدن المحافظة.