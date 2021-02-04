بريد الوطن.. وجِّهي بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لى يا وزيرة التضامن

أعانى من إعاقة حركية تتمثل فى ضمور بالعضلات، وأعمل مشرف نشاط بإحدى المدارس الحكومية، وسبق أن تقدمت لموقع وزارة التضامن الاجتماعى لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ورفعت كل الأوراق المطلوبة على الموقع، كما توجهت إلى مكتب التأهيل الاجتماعى بمركز الباجور حيث أسكن بمحافظة المنوفية، وسلمت كل الأوراق التى تخص استخراج بطاقة الخدمات الاجتماعية، وكان ذلك فى شهر يونيو الماضى، ورغم مرور أكثر من سبعة أشهر، فإننى لم أتسلم أى شىء حتى الآن، أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، التكرم بتوجيه المسئولين بإصدار البطاقة لى.

ربيع عبدالفتاح السيد

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com