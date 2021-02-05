انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، غدا، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالفيوم، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة ستبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقري المحافظة، من خلال 92 وحدة بيطرية.

وأضاف أنّ المديرية استعدت للحملة بعقد 100 ندوة إرشادية لمربيّ الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربية ماشيتهم، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أنّ الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

وأشار إلى أنّ المديرية لا تدخر جهداً لدعم المربين، من أجل تحسين الدخل الاقتصادي لأسرهم من خلال التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، وتوفير اللقاحات الجيدة، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحُمى القلاعية، مرض فيروسي غير قاتل لكنه شديد العدوى يُصيب الأبقار والماعز والأغنام وبعض الحيوانات الأخرى باستثناء الخيول، ونادرًا ما يُصيب الإنسان، وتتراوح فترة حضانته بين يومين إلى 7 أيام ويتسبب في رفع درجة حرارة الحيوان ويتكاثر الفيروس بسرعة في الدم، ويظهر على هيئة حويصلات مليئة بسائل شفاف في فم الحيوانات تمنع الحيوان من الطعام وعند وجودها في القدم تمنعه من الحركة وتتسبب في قلة إدرار اللبن.