انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
04:17 م | الجمعة 05 فبراير 2021
"الفيوم" تُطلق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية
أعلنت محافظة الفيوم عن بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، غدا، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالفيوم، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة ستبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقري المحافظة، من خلال 92 وحدة بيطرية.
وأضاف أنّ المديرية استعدت للحملة بعقد 100 ندوة إرشادية لمربيّ الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربية ماشيتهم، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.
ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أنّ الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.
وأشار إلى أنّ المديرية لا تدخر جهداً لدعم المربين، من أجل تحسين الدخل الاقتصادي لأسرهم من خلال التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، وتوفير اللقاحات الجيدة، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحُمى القلاعية، مرض فيروسي غير قاتل لكنه شديد العدوى يُصيب الأبقار والماعز والأغنام وبعض الحيوانات الأخرى باستثناء الخيول، ونادرًا ما يُصيب الإنسان، وتتراوح فترة حضانته بين يومين إلى 7 أيام ويتسبب في رفع درجة حرارة الحيوان ويتكاثر الفيروس بسرعة في الدم، ويظهر على هيئة حويصلات مليئة بسائل شفاف في فم الحيوانات تمنع الحيوان من الطعام وعند وجودها في القدم تمنعه من الحركة وتتسبب في قلة إدرار اللبن.