لو شقتك صغيرة.. نصائح لاستغلال المساحات والتشطيب بشكل صحيح

يقبل عدد كبير من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، على شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة، في ظل ارتفاع أسعار العقارات في مصر بين الحين والآخر، ولكي يتم تشطيب شقة صغيرة المساحة بشكل صحيح، يجب اتباع عدد من النصائح لتجنب الوقوع في أخطاء من الصعب تجاهلها، وتقدم «الوطن» نصائح من مهندسة الديكور ندا هشام لأصحاب الشقق الصغيرة على النحو التالي:

مراعاة اختيار الديكور وقطع الأثاث بالمقاسات المناسبة للمساحة

استخدام قطع أثاث صغيرة، ومن الأفضل استخدام الأثاث متعدد الاستخدام مثل الكنبة السرير أو الذي يحتوي على سحارة لتوفير المساحة.

استخدام الألوان الفاتحة للبياض مثل الأبيض والبيج، وفي حالة اختيارألوان أخرى ينبغي اختيار الدرجة الأفتح، ومن الأفضل ستخدام لون واحد للحوائط، وكسر اللون باستخدام الديكورات.

استخدام الكراسي بشكل أكبر من الكنب لأنها سهلة الحركة، وأيضُا يمكن وضع كراسي تحت المنضدة الخاصة بغرفة المعيشة، لاستغلال المساحة وإخراجها في حال وجود ضيوف.

استخدام المرايات لأنها تعطي انعكاسا يساعد على اتساع رؤية العين وبالتالي تساعد على الشعور بالاتساع.

استخدام السجاد والستائر بألوان هادئة وبسيطة لتجنب الشعور بالزحام.

وضع التلفزيون المعلق على الحائط أفضل من وضعه على المنضدة لاستغلال المساحة.

ويمثل وجود عمود في منتصف الغرفة عائقا، خاصة إذا كانت مساحتها صغيرة، ولا يمكن إزالته لأنه جزء من الهيكل الذي يحمل المبنى، ولكن يمكن استغلاله بطريقة جيدة تجعل شكله متناسقا مع ديكورات الشقة حيث يمكن تشكيل أرفف به ووضع انتيكات بها أو وحدات زرع، أو مكتبة تشمل كتبك المفضلة، وفق مساحة العمود، كما يمكن زخرفة العمود باستخدام الرخام أو الحجر بشكل يتناسب مع ديكورات الشقة، وإذا كان وضع العمود مقاربا جدًا للحائط يمكن تجليده كأنه متصل بالحائط.