شطب شقتك صح.. نصائح لاستغلال الأعمدة في المنزل

يمثل وجود عمود في منتصف الغرفة عائقا عند وجوده في الشقة، خاصة إذا كانت مساحتها صغيرة، ولا يمكن إزالته لأنه جزء من الهيكل الذي يحمل المبنى، ولكن يمكن استغلاله بطريقة جيدة تجعل شكله متناسق مع ديكورات الشقة، وذلك من خلال حيل تقدمها مهندسة الديكور ندا هشام لقراء «الوطن» على النحو التالي:

يتم استغلال العمود بشكل يتناسب مع تصميم المكان المتواجد به فإذا كان الفراغ حوله مصمم بشكل دائري يمكن تشكيل العمود بشكل دائري وإذا كان مصمم بخطوط مستقيمة يتم تشكيل العمود بما يتناسب مع الفراغ من حوله.

استغلال العمود من خلال تشكيل أرفف به يتم وضع انتيكات بها أو وحدات زرع، أو مكتبة تشمل كتبك المفضلة، وفق مساحة العمود مما يحوله لشكل جمالي بالشقة وليس عائقا.

يمكن زخرفة العمود باستخدام الرخام أو الحجز أو الخشب أو الجمع بين خامتين بشكل مميز يتناسب مع ديكورات الشقة.

في حال كان مساحة الغرفة المتواجد بها العمود ضيقة، يمكن استغلال العمود من خلال وضع مرايات عاكسة عليه فيعطي إحساسا بالاتساع.

إذا كان وضع العمود مقارب جدًا للحائط يمكن تجليده كأنه متصل بالحائط.

نصائح لمالكي الشقق الصغيرة لاستغلال المساحات

كما أوضحت مهندسة الديكور ندا هشام نصائح لمالكي الشقق الصغيرة لاستغلال المساحات تتمثل في استخدام الألوان الفاتحة للبياض مثل الأبيض والبيج والرمادي الفاتح في الدهانات، ويُفضل استخدام لون واحد للحوائط، وكسر اللون باستخدام التابلوه أو البرواز أو الديكورات المختلفة على الحائط.

ومن الأفضل وضع قطع أثاث صغيرة بالمنزل، واستخدام المرايات لأنها تعطي انعكاسا يساعد على اتساع رؤية العين وبالتالي تساعد على الشعور بالاتساع، كما يفضل وضع التليفزيون المعلق على الحائط أفضل من وضعه على المنضدة لاستغلال المساحة.