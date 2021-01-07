شطب شقتك صح.. نصائح من مهندس ديكور للتأكد من تنفيذ السباكة بشكل سليم

يتطلب تشطيب الشقة جهدا كبيرا لتجنب الوقوع في أخطاء من الصعب تداركها، بداية من المحارة والكهرباء والسباكة التي يجب تنفيذها بشكل صحيح، وصولا لاختيار السيراميك المناسب وألوان دهانات الحوائط والشبابيك ألوميتال أو خشب والأبواب.

وفي هذا الصدد يقدم مهندس الديكور مصطفى نوح لـ«الوطن»، عدد من النصائح يجب اتباعها في السباكة، على النحو التالي:

يقول مصطفى، إنّ بند السباكة من أهم بنود تنفيذ الشقة، فلا يجوز تنفيذها بخامات رديئة أو بشكل غير سليم، ويجب في البداية تنفيذ مرحلة «الشيرب» بشكل صحيح من خلال أخذ علامة على ارتفاع محدد أعلى من مستوى التشطيب وفي الغالب يكون متر، وبما أنّ الوحدة دون سيراميك يتم أخذ العلامة على مستوى السلم، ويتم نقله داخل الشقة بميزان الخرطوم أو ميزان الليزر، وبعدها يكمل السباك عمله وفقًا للرسومات الخاصة بالشقة فيجب أن يكون صاحب الشقة لديه قرار بأماكن الحوض والغسالة والسخان وغيرها وطريقة تنفيذها، فعلى سبيل المثال هل سيتم تنفيذ بانيو بـ«شاسيه» أم لا، حوض الحمام معلق أم نصف ركبة أم عمود تحته، وهل سيتم تنفيذ خلاط بالحائط أم لا، السخان كهرباء أم غاز.

بعد ذلك يحدد السباك الخامات التي يحتاجها، ويفضل شراء الأفضل، وبعد وجود الخامات يبدأ السباك بالعمل في مواسير التغذية، وقبل العمل بمواسير الصرف يجب العزل أولا، ووضع طبقة «اللياسة» لحماية العزل، لتجنب التسريب على الجار بالشقة الأسفل، وبعد تركيب مواسير الصرف، ثم تأتي الشركة الخاصة باختبار مواسير الصرف والتغذية وتسلم العميل شهادة ضمان.

يتم مراجعة المقاسات الخاصة بالحوض والحمام والبانيو وغيرها، فيتم تنفيذ وجه حوض الحمام على ارتفاع 80 سم، وحوض المطبخ 90 سم، والبانيو 45 سم، ومخارج مواسير الصرف والتغذية للحوض على 50 سم، وتغذية البانيو 20 سم فوق البانيو أي 65 سم، وسخان الغاز متر و10 سم، والكهرباء على ارتفاع متر و50 سم.

ونصح نوح القراء، بالتأكد من أنّ مخرج البارد والسخن بنفس المنسوب بميزان المياه.‎