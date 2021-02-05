الأمطار تكشف تراخي المحليات في إعادة الشيئ لأصله بمراكز الدقهلية

كشفت الأمطار الغزيرة في الدقهلية، التراخي الشديد لمحليات المحافظة في رد الشيء لأصله بعد الانتهاء من توصيل المرافق «غاز- كهرباء- مياه» مما جعل الشوارع تشهد حفرا عميقة وتكسير في الرصيف قد تتسبب في الحوادث.

ولجأ أهالي شارع «قناة السويس» بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إلى وضع إطارات الكاوتشوك في الأماكن المنخفضة حتى لا تسقط فيها السيارات أثناء سيرها في الشارع، التي ظهرت نتيجة عدم رد الشئ لأصله، وهو الأمر الذي أصبح ظاهرة عند أي كسر في الشوارع الرئيسة والجانبية.

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وأكد أهالي الشارع، إن مياه الأمطار تجمعت في الشارع حتى وصلت إلى الرصيف، ومع وجود انهيارات بالأسفلت بعرض الشارع، نتيجة قيام حي شرق المنصورة بأعمال المرافق في الشارع، وردمه بالتراب فقط، دون إعادة الشيء لأصله، تسبب ذلك في تحويله إلى وحل مع الأمطار، وبعد فترة مع الأمطار تكونت حفرا تسببت في توقف السيارات بها.

وأوضح أن مسؤولين بالحي، حضروا صباح الجمعة، وشاهدوا الوضع وعاينوه، ثم تركوا المكان كما هو، وهو ما جعل الأهالي يفكرون في حماية السيارات من خلال وضع إطارات الكاوتشوك في الأماكن المنخفضة، وهو ما تسبب في زحام في الشارع.

ومن جهة أخرى، استغاث أهالي قرية «ميت الكرماء» من الطريق الواصل إلى مدينة طلخا، من عدم رد الشيء إلى أصله بعد توصيل الغاز الطبيعي إلى القرية مما تسبب في ضيق الطريق، ووقوع العديد من الحوادث آخرهم مصرع 3 أطفال بينهم شقيقين وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة، في حادث تصادم، مما فقد الأهالي فلذات أكبادهم وأخيرها بالأمس 3 أطفال ماتوا وإصابة 3 شباب آخرين إصابات خطيرة.

وأوضح الأهالي أن طريق رئيسي يربط العديد من القرية بمدينة طلخا، ويتم تكسير الأسفلت به لتوصيل الغاز الطبيعي للقري، وانتهي بتركيب مواسير الغاز منذ شهور ولم يتم إعادة الشئ لأصله حتى الآن، بعد تركيب خطوط الغاز وهو ما تسبب في ضيق الطريق ووقوع الحوادث.

وفي شربين، تسببت الأمطار في كسر خط مياه الشرب الرئيسي بطريق «شربين- طلخا» بجوار الكوبري العلوي، وهو ما تسبب في ضعف ضغط مياه الشرب بقرى «الدبوسى - الحطبة - منطقة المعهد الديني - سواقي العرب - الشناوي - عزبة البط – البرامنه» وكذلك قرى طلخا وقرى بلقاس، وطالب الأهالي بسرعة إعادة الشئ لأصله في الطريق كونه أحد الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وأكد مصدر مسؤول أن المحليات تتولى أمر رد الشيء لأصله تباعا، حسب الأولوية خاصة أنها تحصل على قيمة رد الشيء لأصله من صاحب الشأن، سواء كانت مؤسسات أو شركات أو أفراد قبل الشروع في كسر الأسفلت.