حظك اليوم السبت 6-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يسعى دائما إلى الحصول على استقلاليته، كما انه يعشق السفر والتنقل،وأوضحت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» توقعات حظك اليوم لمواليد برج القوس، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك مما يجعلك تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهى وتحقق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمدك بالثقة في النفس وتساعدك على إصلاح علاقاتك وحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.