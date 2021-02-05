ضمن مبادرة علاج ضعف السمع.. فحص 114 ألف طفل من حديثي الولادة بالشرقية

قامت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بمحافظة الشرقية، بفحص 114385 طفلا حديثي الولادة حتى الآن، وذلك من عمر يوم وحتى 28 يوما، من خلال الأجهزة السمعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات أ.د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ودعم أ.د. ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 150 ألف طفل على مستوى المحافظة خلال عام، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 150 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار إلى أنه سيتم فحص الأطفال بجهاز الانبعاث الصوتي، وفي حال عدم الاجتياز يتم فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفي الأحرار التعليمي، وفي حال الاحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

وعلى جانب آخر، قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة استكمال أعمال التطوير بمستشفي الزقازيق العام، ومناقشة الخطة الزمنية لها، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومديري إدارات المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والتموين الطبي بالمديرية، ومدير المستشفي، ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفي، والمقاول المنفذ لأعمال التطوير، وناقش وكيل الوزارة مدة الانتهاء من إنشاء جناح عمليات وقسم خاص بعمليات القلب المفتوح، وتحديد أماكن العمل.

وشدد مسعود، على عدم تأثر تقديم الخدمة الطبية بالأقسام المختلفة أثناء أعمال التطوير، وتحديد الأماكن البديلة، كما ناقش أيضا تطوير قسم الأورام الجديد، وغرف تحضير وتقديم العلاج الهرموني والكيماوي، ومدة الانتهاء منه، والتأكيد علي انتظام سير العمل بالقسم، وانتظام عمل العيادة الخارجية للأورام كل خميس من كل أسبوع.

كما تم مناقشة توسعة مدخل المستشفي، ومقترح إنشاء مبني لتوسعة قسم الكلي الصناعي بالدور الأرضي، ودور علوي للأقسام الإدارية بالمستشفى، وشدد على سرعة الانتهاء من كافة الدراسات والمقايسات اللازمة، والانتهاء من الأعمال لتشغيل الأقسام الطبية وتقديم الخدمة الطبية في أقرب وقت، لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.