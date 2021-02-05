استثمارات كورونا: زيادة مشروعات الملابس الطبية في مصر 3 أضعاف

دفعت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، العالم نحو الاهتمام بالمنتجات الوقائية لمختلف الشرائح المجتمعية، وفي القلب منهم أطقم الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة وغيرها، ما دفع المستثمرين للاتجاه للاستثمار في مجال الملابس والمستلزمات الطبية، وهو الحال الذي حدث في مصر هي الأخرى.

ورصد تقرير حكومي، اطلعت «الوطن» على نسخة منه، وجود زيادة في مجال «استثمارات الملابس الطبية» خلال عام 2020 بنسبة تتجاوز 3 أضعاف عما كان الحال عليه في مصر قبيل انتشار «الجائحة».

153 مصنعاً في عامين

وحسب التقرير؛ فإن عام 2020، شهد إنشاء 126 مصنعاً ومنشأة جديدة متخصصة في مجال صناعات «الملابس الطبية»، مقارنة بـ27 مصنعاً ومنشأة فقط متخصصة في هذا المجال تم إنشاؤها في عام 2019، ليصل إجمالي تلك المنشآت في عامين فقط إلى 153 مصنعاً للملابس والمنشآت الطبية.

وتُقدر نسبة الزيادة في تلك الاستثمارات بنحو 366.67%، بحسب «التقرير الحكومي»، لكن تلك الاستثمارات كانت تُسجل 1.81% فقط من إجمالي المنشآت الصناعية الجديدة خلال عام 2020.

2.3 مليون جنيه متوسط تكلفة المصنع

ووضَّح «التقرير» أن التكاليف الاستثمارية لإنشاء الـ126 مصنعاً قُدرت بنحو 292 مليون جنيه تقريبًا.

وحسب «الإحصائية الحكومية»؛ فإن متوسط تكلفة إنشاء المصنع الواحد تبلغ 2.3 مليون جنيه تقريبًا.

كانت المصانع المتخصصة في مجال الملابس الطبية، استثمرت نحو 90 مليون جنيه فقط في عام 2019، لتبلغ نسبة الزيادة، بحسب «التقرير»، 225% في التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات.

مستلزمات مواجهة كورونا

وقالت مصادر طبية إن الفترة التي أعقبت ظهور فيروس كورونا المستجد شهدت اهتماماً كبيراً بـ«الملابس الطبية»، لكونها أحد عوامل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولأنها تحمي ملابس الأطباء والأطقم الطبية من انتقال أي فيروسات أو مسببات العدوى لها، ومن ثم اتجهت الصناعة الوطنية إلى زيادة استثماراتها في هذا المجال، فضلًا عن عمل بعض تلك المصانع في إنتاج «الكمامات القماشية».