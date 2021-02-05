مصادرة نحو 33 ألف شيشة من مقاهٍ بالقاهرة في 5 أشهر

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة فى آخر 5 شهور، مضت بالتعاون مع الشرطة، من مصادرة قرابة 32 ألفا و824 شيشة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من فيروس كورونا، ومنها حظر تناول الشيشة فى المقاهي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن أجهزة المحافظة تواصل حملاتها للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة كورونا، وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، للحد من المرض، ومنها متابعة المقاهي لمنع التجمعات ومنع الشيشة داخلها، لعدم الأضرار بصحة المواطنين، مضيفا لـ«الوطن» أن عدد المقاهى التي تم غلقها بسبب تداول الشيشة وكسر مواعيد الغلق تصل لـ6 آلاف مقهى، منها أكثر من 3394 حالة غلق لمقاهى بسبب الشيشة و2355 مقهى تم غلقها لتجاوز مواعيد الغلق.

كسر مواعيد الغلق

وأشار إلى أنه في شهر يناير الماضي، بلغ عدد الشيشة التي تم مصادرتها، 8930 شيشة، وغلق 860 مقهى بسبب الشيشة، وغلق 683 مقهى بسبب مخالفة مواعيد الغلق، وفي نوفمبر تمت مصادرة 6871 شيشة وغلق 724 مقهى، بسبب تداول الشيشة و450 مقهى خالفت مواعيد الغلق، وفي شهر أكتوبر تم مصادرة 5735 شيشة وغلق 635 مقهى بسبب استخدام الشيشة و322 مقهى أغلقت بسبب كسر مواعيد الغلق، وفي شهر سبتمبر تم مصادرة 1683 شيشة، وغلق 198 مقهى بسبب الشيشة و142 مقهى أغلقت لمخالفة مواعيد الغلق، وفي أول أيام شهر فبراير الجاري تم مصادرة أكثر من 600 شيشة وغلق أكثر من 60 مقهى بسبب تداول الشيشة و55 مقهى أغلقت بسبب لمخالفة مواعيد الغلق.

استمرار الحملات في الأحياء

وأكد أن الحملات مستمرة بمختلف الأحياء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية وعدم التهاون مع المخالفين، لافتا إلى أنه يتم متابعة مواعيد غلق المنشآت من محال ومطاعم وكافيهات وورش وأنشطة أخرى وهى المواعيد التي أقرتها وزارة التنمية المحلية اول شهر ديسمبر الماضى لضبط العمل بالمحال ومنع التجمعات وترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح أنه يتم متابعة التزام المنشآت بالإجراءات من اتباع نسبة التشغيل بالمطاعم والكافيهات بحيث لا تتعدى 50٪ لمنع أي زحام علاوة على المتابعة بالالتزام بارتداء الكمامة وتحرير غرامة على المخالفين في المواصلات والمنشآت وأماكن التجمعات بحيث يتم فرض غرامة 50 جنيه على المخالف، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار كورونا، لافتا إلى أن على المواطنين دور كبير في مواجهة كورونا وذلك باتباع التعليمات والإرشادات الوقائية والإبلاغ عن أي منشأة تخالف الإجراءات الوقائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لمنع انتشار المرض بين صفوف المواطنين.