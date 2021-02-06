ألبوم عربي.. بلقيس تكشف التفاصيل الكاملة لألبومها الجديد «حالة جديدة»

طرحت الفنانة بلقيس منذ أيام أغنيتها الأولى من ألبومها الجديد «حالة جديدة»، والذي من المقرر أن يتم طرح باقي أغنياته بشكل متتال على مدار العام.

وكشفت «بلقيس» فى عدد من المقابلات التلفزيونية التى أجرتها مساء الجمعة احتفالا بألبومها الجديد وأولى أغنيات، بأنه لن يكون خليجيا ولكنه سيكون ألبوما عربيا متضمنا أشكالا ولهجات غنائية عربية، رفضت الكشفت عنها إلا أنها حمست جمهورها اللبناني بتواجد اللهجة اللبنانية من خلال أغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

وأشارت بلقيس إلى أنها لم تستقر حتى الآن على كل أغنيات الألبوم، حيث إنها مازالت فى مرحلة الاختيار وأمامها وقت طويل لاختيارها، حيث إن هناك مدة زمنية متباعدة بين كل أغنية وأخرى.

يذكر أن أغنية «حالة جديدة» من كلمات سعد المسلم، أما كلمات الراب لكوين جي وهادي، ألحان عبدالعزيز الويس، توزيع علي المتروح والإخراج للمخرج والرابر المصري حسام الحسيني.

وتقول كلمات الأغنية:

(اللي حصلّي ما حصَل إبعمره فيني

بالنسبه للهوى ، انا حاله جديده

ولادْري شلّي صار انا والله فيني

ولا تَدَرُّج أو مُقدمه مفيده !!

ددم ددم

أنا ليه قلبي اذا شافه ليه

ددم ددم

انا كلْما انا اوله عليه

ددم ددم

واذا مرْ يوم أنا ماشفته فيه

ددم ددم

وإذا وسوست وقلت ما ابيه

إذا ماهو غرام ،، إذا مو حُب هذا

إذا ماهو الهوى ،، إذا مو عشْق ،، ماذا

يَكونُ قَدْ أصابَني أنا وَقَلبي

لماذا كُلَّما رأَيْتُـهُ ،، لماذا

ددم ددم

إذا شفته معَ غيري أَحَد

ددم ددم

إذا حسيت أنا .. إنَّ ابتعَد

ددم ددم

وإذا ضاق ومَعَ نفسه قَعَد

ددم ددم)