ننشر جدول مقابلات رؤساء لجان وتوزيع أسئلة الثانوية العامة بالدقهلية

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في إجراء المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021 خلال الفترة من 15 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم 17 فبراير 2021 فى إطار الإجراءات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداً لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع الأسئلة للجان الثانوية العامة تستمر خلال الفترة من الاثنين الموافق 15 فبراير 2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2021، وذلك بمدرسة المنصورة للتعليم الأساسي في تمام الساعة العاشرة صباحا، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حرصاً على سلامة الجميع.

وأضاف عبد الرؤف، في تصريح صحفي، أنه تم توزيع المرشحين لتولي تلك المهام من الإدارات التعليمية على مدار 4 أيام، وذلك للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات فى المواعيد المحددة.

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وأشار إلى أن جدول المقابلات الشخصية يكون بالحضور في مدرسة المنصورة للتعليم الأساسي حسب الجدول التالي:

يوم الاثنين، 15 فبراير: «ديوان المديرية – بلقاس – منية النصر – بنى عبيد -الجمالية»

يوم الثلاثاء، 16 فبراير: «شربين -ميت سلسيل – تمى الامديد – أجا – شرق المنصورة»

يوم الأربعاء، 17 فبراير: « نبروة– ميت غمر – طلخا – المطرية»

يوم الخميس، 18 فبراير: «السنبلاوين – دكرنس – المنزلة – غرب المنصورة»

وأكد أنه على المرشحين عدم التخلف عن الحضور من المرشحين مع الأخذ في الاعتبار اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.