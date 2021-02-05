العثور على جثة لمجهول أربعيني ملقاة بمصرف في الخانكة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص بالعقد الرابع من العمر ملقاة داخل مصرف، بدائرة مركز الخانكة.

كان اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد عبد السلام، مأمور مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة شخص متوفى دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وتبين أن الجثة ملقاة داخل مصرف، بحي الكويتي، دائرة المركز لشخص بالعقد الرابع من العمر.

وحُرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، لمباشرة التحقيقات، حيث أمر بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة مباحث المخدرات بالقليوبية من القبض على عاطل أثناء استقلاله سيارة في مدينة العبور وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على 7 أسطوانات من مخدر الهيروين وكمية كبيرة من ذات المخدر ومبلغ مالي كبير و2 هاتف محمول.

وجرى التحفظ على المضبوطات وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم والتحفظ على السيارة وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، يُفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم العبور استوقفت سيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 7 أسطوانات لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وميزان، وتم التحفظ على المضبوطات وضبط قائد السيارة وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.