بريد الوطن.. وجِّهى بوضع حد لجشع الصيدليات يا وزيرة الصحة

توجهت منذ عدة أيام لإحدى الصيدليات بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، لشراء كمية من الكمامات لاستخدامها فى أغراض سفر طارئ، غير أننى فوجئت بالموظفة الموجودة فى الصيدلية تبلغنى بأن سعر الكمامة الواحدة 5 جنيهات، وهو مبلغ كبير جداً، خاصة لو أخذنا فى الاعتبار أننى اشتريت كمية كبيرة، وأنا الحقيقة لا أرغب فى استرداد فارق السعر، لكننى أرغب وبشدة فى وضع حد لجشع وابتزاز الصيدليات، والمفارقة أن شباباً وطلاباً من أسر محدودة بل وفقيرة يشكلون فرقاً لجمع تبرعات لتوفير أنابيب الأكسجين، فى حين تخفى شركات الأدوية ما لديها لتبيعه بأسعار مضاعفة. أناشد وزيرة الصحة التدخل من أجل وضع حد لهذه المأساة.

عادل حسن قاسم

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