عمرو أديب: تلقيح المدرسين في الخارج يوازي الفرق الطبية في الأهمية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرًا جدًا لكي تحصل على لقاحات فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا الأمر: «أنا لست مخولا بإقناعكم بأهمية الحصول على اللقاح، فليس هناك إجبار، لكن أنا بقول لكم الناس برة مقطعة نفسها عليه، وهناك سباق بين الدول للحصول على اللقاحات».

وأضاف عمرو أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «إسرائيل رقم 1 في التطعيم والإمارات رقم 2، وأعتقد أن بريطانيا رقم 3، والتحدي الكبير عند الريس الأمريكي جو بايدن في هذه الأيام، إنه عاوز يعمل مليون تطعيم كل يوم، يعني الناس مقطعة برة، وأرجو أن تصلوا إلى هذه المرحلة في مصر، وأن تكونوا مهتمين بالأمر».

وتابع: «الإدارة المصرية بدأت بتطعيم الأطقم الطبية، وهذا الأمر هو البروتوكول في العالم، وهم يستحقون هذا الأمر، وأريد أن أهمس في أذن الإدارة المصرية، وأقول لو عاوزين نكمل التعليم، يبقى المدرسين ثم المدرسين ثم المدرسين، العالم كله زي الصين وبريطانيا وأمريكا عندهم تطعيم المدرس هو الأولوية التي تتوازى مع تطعيم الأطقم الطبية، وذلك لأن المدرسين كبار في السن، وقد يصاب أحدهم بفيروس كورونا أو ينقله إلا الطلاب، وعندما نطعمهم فإننا قد نكسر دائرة انتشار العدوى في التعليم، وبخاصة التعليم الأساسي».

وأردف، أن معركة هذا العام هي معركة اللقاحات والتطعيم، إذ دخل الروسي «سبوتنيك V» بقوة في سباق التطعيم، وحصلت الجزائر عليه، وقررت لبنان شراء جرعات منه بالإضافة إلى فلسطين وعدد كبير من دول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية.