«العليا للفيروسات»:نقل مصاب كورونا للمستشفى حال انخفاض الأكسجين عن 90%

قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن النسبة الطبيعية للأكسجين في جسم الإنسان، يجب أن لا تقل عن 90%، وفي حال الانخفاض عن هذه النسبة يجب نقل الشخص إلى المستشفى فورًا، خاصة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدة أن الإصابة بالفيروس تؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض نسب الأكسجين.

«العليا للفيروسات»: الالتزام بالإجراءات الاحترازية خير وقاية من كورونا

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بالمستشفيات المخصصة لعزل مصابي كورونا الفترة الحالية، انخفضت عن الفترات السابقة، مرجعة ذلك إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي أسهمت في تقليل عدد الإصابات بالمرض، والتي منها التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى التزام العديد من المواطنين بتطبيق التباعد الجسدي، مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن جميع المنشآت المخالفة لتعليمات الحكومة خاصة الكافيهات التي تقدم «الشيشة».

وأكدت «أنور»، أن خير وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، هو الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمتمثلة في الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة، وكذلك التهوية الجديدة لأماكن الجلوس والإقامة والاستراحات، والتعقيم والتطهير الدوري للأيدي وغسلها بالماء والصابون، والاهتمام بتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على العناصر الغذائية كالبروتينات والفيتامينات، وضرروة تجنب الشيشة في الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن الشيشة ناقل رئيسي لفيروس كورونا.

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه لم يتم تسجيل أي أعراض جديدة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، بخلاف الأعراض المتعارف عليها والتي تتمثل في السخونة والسعال وفقدان الإحساس بحاسة الشم و التذوق، بالإضافة إلى حالات ضيق التنفس وهي في الحالات المتوسطة، ومؤخراً الآم في البطن و الإسهال مؤكدة أنه لم يتم رصد او تسجيل أي أعراض جديدة.