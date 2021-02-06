في 15 نقطة.. الاستعدادات النهائية لامتحانات الجامعات

تجري الجامعات الحكومية والخاصة، استعداداتها النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2022، المقرر انطلاقها عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2020، وذلك وفقا لمنظومة التعليم الهجين المطبقة منذ الفصل الدراسي الأول والتي تم إقرارها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، مؤكدا أن الفصل الدراسي الثاني سينتظم بعد انتهائها مباشرة، مؤكدا أنها ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين.

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» أبرز الاستعدادات للجامعات المقرر تطبيقها بامتحانات التيرم الأول

- التعقيم الدوري للمنشآت والقاعات والمدرجات.

- توفير المعقمات والمطهرات والكمامات والكواشف الطبية.

- تخصيص فرق طبية ذو كفاءة عالية استعدادا للامتحانات.

- توفير أعداد كبيرة من الكراسي المخصصة للامتحانات لتوزيعها باللجان المختلفة.

- توفير الصناديق الزجاجية لحفظ أوراق الإجابات الخاصة بالامتحانات لمدة 48 ساعة.

- تخصيص عدد من الطرق والممرات تحقيقا للتباعد الاجتماعي أثناء الدخول والخروج.

- إلغاء الإجازات أثناء الامتحانات وتوفير أكبر عدد من الملاحظين.

- التشديد على أن لا تخرج أسئلة الامتحانات خارج المناهج المقررة.

- التشديد على التوسع في الاختبارات الإلكترونية وكذلك التصحيح.

- تخصيص لجان للامتحانات مزودة بالفرق الطبية وتحت إشراف القطاع الطبي، حال رغبة الطالب دخول الامتحان وكان يشتبه به.

- تخصيص أطباء بمجمع كل لجان للتعامل الفوري مع أي حالات مرضية.

- تخصيص غرف للعزل المؤقت في حال ظهور أي طالب ولديه أي أعراض لأي مرض بما فيهم كورونا.

- الامتحانات وفقا لمنظومة التعليم الهجين.

- التنبيه على أعضاء هيئة التدريس ضرورة مراعاة المدة الزمنية للامتحانات المقررات في ظل أزمة كورونا.

- التشديد على الأمن الإدراي بعدم السماح لأي شخص الدخول للجامعة دون ارتداء كمامة.