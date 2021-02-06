انطلاق فعاليات اليوم الثاني لدورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»

تنطلق فعاليات اليوم الثاني لدورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بمدينة شرم الشيخ، اليوم، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وتهدف الدورة إلى عملية تثقيف وبناء وعي رشيد لدى الشباب في الصحف المختلفة من المهتمين بالإعلام الديني، والتواصل المستمر والربط بين الأئمة والواعظات والمثقفين من خلال شباب الإعلام الديني، لنشر ثقافة التثقيف الديني المستنير، ومواجهة التحديات التي تواجه الإعلام الديني.

ومن المقرر أن يعقد على هامش دورة الإعلام الديني، صباح الغد، مؤتمرًا بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، لاستعراض المشروعات التنموية الكبرى التي جرى تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء، والمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وذلك تحت عنوان «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل».

وافتتح وزير الأوقاف، أمس، دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بمدينة شرم الشيخ، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء، على اهتمامه باستضافة كل المبادرات الثقافية والدينية والتوعوية والعالمية، واهتمامه بإظهار جمال سيناء ومدينة شرم الشيخ، والاهتمام بكل ضيوفها.

وقال إن من أبرز الفعاليات التي استضافها في شرم الشيخ مسابقة القرآن الكريم العالمية، والتي شارك فيها وفود من كل أنحاء العالم.

وأكد الوزير، أن قضية الوعي هي التحدي الأول، وتم الاتفاق مع المجلس الأعلى للإعلام على تكثيف كل الأعمال التي تعمل على زيادة الوعي للإعلاميين من خلال محاضرات وندوات وعمل مشترك، والأمر لا يقتصر على هذا فقط بل تم أيضا عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات لتدريب الأئمة والواعظات في المجالات المختلفة لعمل حالة من الدمج إضافة إلى دعم الأئمة والواعظات على دورهم في التواصل المجتمعي وزيادة الوعي.

ورحب محافظ جنوب سيناء، بضيوف مدينة شرم الشيخ بالحضور في افتتاح دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ جاهزة ومستعدة دائمًا لاستضافة كافة المؤتمرات

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن هناك عدد من التوجهات الإعلامية الخارجية التي تحاول تشويه صورة مصر، ولكن مصر دولة قوية وصامدة وتحقق معدلات تنمية كبيرة، في ظل قيادة حكيمة وحكومة رائدة لديها القدرة على الاستجابة والوعي وتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تنمية الوعي ومواجهة التحديات، وأن الرئيس السيسي، أنشأ دولة خلال الست سنوات الأخيرة، ما أعطا ثقة للمصريين تجاه رئيسهم، لثقتهم أن الدولة تتقدم وتبني وتنفذ العديد من المشروعات في كافة المجالات.