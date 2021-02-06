حبس تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بقليوب

أمرت النيابة العامة بقليوب بمحافظة القليوبية، بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بمركز قليوب، وضبطهم وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وشادو و180 قرصًا مخدرًا.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المواد المخدرة المضبوطة، وإرسالها للمعمل الجنائي.

كانت المعلومات السرية، قد وردت للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، ببيع 3 عاطلين بقليوب، مواد وأقراص مخدرة على المتعاطين والمدمنين في وضح النهار بقليوب.

وبعرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة جرى القبض على المتهمين، وهم «ع.س» 25 عامًا، عاطل، بحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 350 جرامًا، ومبلغ مالي 120 جنيهًا وهاتف محمول، «س.ر.م» 36 عامًا، عاطل، بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جرامًا، ومبلغ مالي 160 جنيهًا، وهاتف محمول، و«ا.ع.ح» 27 عامًا، عاطل، بحوزته 180 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالي 240 جنيهًا، وهاتف محمول، وجميعهم مقيمين بقليوب البلد.

في وقت سابق، تمكنت أجهزة مباحث المخدرات بالقليوبية، من القبض على عاطل أثناء استقلاله سيارة في مدينة العبور، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على 7 أسطوانات من مخدر الهيروين، وكمية كبيرة من ذات المخدر، ومبلغ مالي كبير وهاتفي محمول.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم، والتحفظ على السيارة، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

كان اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، يفيد أنه أثناء قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم العبور، استوقفت سيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على 7 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكمية لذات المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وميزان، وتم التحفظ على المضبوطات، وضبط قائد السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.