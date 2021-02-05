افتتاح 3 مساجد جديدة في بني سويف بتكلفة 16 مليون جنيه

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، 3 مساجد جديدة بمركزى اهناسيا وناصر، اليوم الجمعة، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، بتكلفة إجمالية قاربت 16 مليون جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار المساجد.

وشملت المساجد الجديدة التى تم افتتاحها «المسجد الشرقي بقرية المسيد الأبيض بإهناسيا، مسجد حفني بذات القرية، ومسجد عبد الله سالم بقرية الزيتون في مركز ناصر».

وشارك النائب محمد سيد جنيدي عضو مجلس النواب والمحاسب علي يوسف رئيس مدينة ناصر في افتتاح مسجد عبد الله سالم بقرية الزيتون بمركز ناصر.

وأكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، أن الافتتاحات تأتي من خلال حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله، فيما تقوم لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف بمتابعة المساجد لمراعاة تنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلٍ إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية ومرتديًا الكمامة، مع الحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

وشدد وكيل أوقاف بني سويف على ضرورة التزام جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الإجراءات الحاسمة من الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد بالمساجد، موجها مديري الإدارات إلى موافاته بأي مسجد لا يلتزم بذلك، وإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات في أي وقت ولا سيما صلاة الجمعة.

وأشار إلى ضرورة قيام كل إمام المسجد بالتنبيه على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية بذلك عند إقامة كل صلاة.