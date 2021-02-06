بتكلفة 65 مليون دولار.. إنشاء 7 تجمعات زراعية في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جارِ إنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية على مساحة 5510 أفدنة، بينهم 4 تجمعات بمدينة رأس سدر، و 2 بمدينة طور سيناء، وتجمع بمدينة سانت كاترين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 65 مليون دولار، بهدف توطين بدو جنوب سيناء، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتحويل المحافظة إلى سلة غذائية من خلال توفير كافة المحاصيل الزراعية الغذائية ومد القطاع السياحي بكافة المحاصيل الزراعية.

وأكد فودة، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه جارِ التوسع في زيادة المساحات الزراعية بالمحافظة، بالتوازي مع توفير المياه الصالحة للزراعة من خلال مياه الأمطار والسيول التي يجرى تخزينها في السدود والبحيرات الصناعية، والتوسع في حفر الآبار، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأوضح أنه جرى تحقيق زيادة في المساحات المنزرعة بنسبة 46%، حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية بجنوب سيناء 21205 أفدنة خلال عام 2014، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية خلال عام 2020 نحو 31 ألف فدان، بإجمالي زيادة 10 آلاف فدان على مدار 6 سنوات، ولكن سيشهد معدل الزيارة في المساحات الزراعية خلال الفترة المقبلة طفرة غير مسبوقة.

وأشار المحافظ، إلى أن التجمعات الزراعية الجاري إنشاؤها تضم منازل وكافة الخدمات والمرافق وآبار مياه خاصة بكل تجمع، فضلًا عن مسجد ومدرسة ومركز شباب، ومخطط أن يضم كل تجمع 55 أسرة، وسيجرى توزيع 10 أفدنة لكل أسرة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة استقبلت وفدًا من مركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور خالد مجاهد مدير المركز، لزيارة التجمعات التنموية الجاري إنشاؤها لأخذ عينات من التربة وعينات من مياه الآبار؛ لدراسة مدى صلاحيتها للزراعة، وتحديد أنواع الزراعات التي تناسبها.