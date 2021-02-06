انقلاب سيارة ملاكي بترعة الخندق في البحيرة دون إصابات

انتشلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، مدير الحماية المدنية، سيارة ملاكي، من ترعة قرية دسونس أم دينار، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بعدما سقطت في الترعة فجر اليوم دون حدوث إصابات.

وتوجه المحاسب عادل عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى موقع الحادث بترعة الخندق التابعة لمجلس قرية دسونس أم دينار، حيث تم إخطار الدفاع المدني، وتم على الفور انتشال السيارة من المياه، دون إصابات.

أتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث.

وفي وقت سابق، لقي طفلان مصرعهما، في حادثين منفصلين بمحافظة البحيرة، حيث وقع الحادث الأول بمركز حوش عيسى وأسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر ٤ سنوات، فيما وقع الحادث الثاني بمركز بدر، وراح ضحيته طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان مأمور مركز شرطة حوش عيسى، تلقى إخطار من المستشفى العام، باستقبال طفل إدعاء حادث عبور مشاة، وأقر الأهالي أن سيارة صدمت الطفل أمام منزله بقرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى.

أسفر الحادث عن وفاة الطفل باسم محمد محمود فتح الله يبلغ من العمر ٤ سنوات، وأفادت مصادر طبية، أن الحالة وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، وجرى إيداعها في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.