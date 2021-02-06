إنشاء معمل للأقمار الصناعية بالجامعة المصرية اليابانية

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم، إطلاق مشروع بحثي جديد يتضمن إنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية بالجامعة، لإعداد كوادر علمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح الجوهري، في بيان صادر عن الجامعة، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، والذي يتضمن تبادل الخبرات العلمية والبحث العلمي، والتعاون في استخدامات النانو تكنولوجي واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي.

من جهته، قال الدكتور أيمن محروس، منسق برنامج البيئة الفضائية بالجامعة اليابانية، إن المشروع يهدف إلى الاستثمار في الأفراد من خلال نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية ونظام المعرفة الفضائية.

وأضاف محروس، أن المشروع يسهم في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، والتي تمتلك مهارات عالية وقادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.

وأشار محروس، إلى أن المشروع يوفر فرص فريدة للطلاب، لفهم واستكشاف تصميم وطرق عمل الأقمار الصناعية وما يشمله من تكنولوجيات متقدمة بصناعة الفضاء.

وأوضح أن معمل الأقمار التعليمية يتكون من أربعة وحدات رئيسية هي نموذج قمر صناعي تعليمي لتطبيقات «الاتصالات – الاستشعار من البعد – والبيئة الفضائية»، وأجهزة محاكاة تشغيل واختبار الأقمار الصناعية ومعدات تشغيل التجارب العلمية على القمر الصناعي التعليمي، فضلًا عن وحدة محاكاة المحطة الأرضية مع برمجيات تشغيل القمر التعليمي.