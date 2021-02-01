بالأسماء.. حركة تنقلات لضباط مديرية أمن المنوفية 

أصدر اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، منذ قليل، حركة تنقلات بين ضباط المباحث والضباط في المراكز والأقسام المختلفة، والدفع بقيادات جديدة، ونقل الخبرات بين المواقع الشرطية.

شملت الحركة المقدم «مصطفى حسانين، رئيس أشمون، والمقدم محمد عبدالصمد، ضابط بإدارة البحث، وأيمن رزق، التحريات، وعمرو الجرواني، مباحث المرور»، وأحمد أشرف السادات، وعمرو واصل، معاون أشمون، والرائد أحمد عبدالقوي، رئيس قسم منوف، والنقيب السعيد عطا منصور، لقسم شرطة تلا.

كما شملت الحركة، الرائد أحمد إسلام عبدالفتاح، تنفيذ الأحكام، وأحمد حسام، أشمون، ومقدم أحمد عرفة، رئيس قسم شبين، ومصطفى محمد، مركز شبين، ومصطفى محمود عراقي، رئيس قسم المساعدات الفنية، وكامل فتحي، المرور.

وشملت الحركة العقيد محمد صالح من قويسنا للتفتيش، ورائد محمد السيد صالح من قسم شبين للترحيلات، ومقدم «محمد جمال شعلة من سرس للترحيلات، ومحمد حسام الصيرفي، من أشمون لقطاع السادات، ورامي ربيع من النجدة لقويسنا، ومصطفى محمد كمال من قويسنا للتفتيش، ومحمد فتحي إبراهيم، من الترحيلات لقوات الأمن».

ونقل محمد السايح، التموين، ومصطفى محمد عادل، من سرس لتأمين الطرق، والنقيب هيثم النطاط، رئيس العمليات، والرائد أحمد الصياد، رئيس قسم سرقة السيارات، وأحمد صلاح، رئيس مباحث الباجور.

كما شملت الحركة المقدم محمد خطاب، نائب مأمور سرس الليان، ومقدم أحمد شومان، الترحيلات، ومحمد رفعت تلا، وأحمد الأعصر، النجدة، وعبدالقادر عبدالمعبود، الطرق، وأيمن شاهين، مرافق الشهداء، ووائل الحجة، الطرق، وياسر شعير، المرور، ومحمد عبدالوهاب، تلا.