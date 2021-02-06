سياسي ألماني يكشف لـ«الوطن» السبب الحقيقي لتأخر وصول بايرن ميونخ لقطر

قال حسين خضر عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، إن رحلة فريق بايرن ميونخ الألماني تأخرت عن الإقلاع إلى قطر، لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، أكثر من 7 ساعات في العاصمة «برلين»، بسبب تأخر تصريح الإقلاع، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضح السياسي الألماني من أصول مصرية، في تصريح لـ«الوطن»، أن طائرة الفريق البافاري كانت تنوي الإقلاع في المساء، قبل الساعة 12 من العاصمة، بعد مواجهة فريق «هرتا برلين» في الدوري، لكن لم يأت التصريح، إذ كان لا بد من التوقف في مطار ميونخ لتغيير طاقم عمل الطائرة، الذي كان مستيقظا طوال الليل.

وأضاف «خضر»، أن طائرة فريق بايرن ميونخ، أقلعت الساعة 9:15 صباحا بتوقيت ألمانيا، للتوجه إلى العاصمة القطرية «الدوحة» للمشاركة في مونديال الأندية، حيث يستهل الفريق البافاري البطولة بلقاء الأهلي المصري في قبل النهائي، وفق القواعد المنظمة لتلك البطولة التي تشارك فيها الأندية الفائزة ببطولة دوري الأبطال على مستوى القارات، إلى جانب فريق البلد المضيف.

وأكد أن ألمانيا منذ مساء الجمعة، وحتى مساء غد الأحد، تمر بظروف طقس قاسية هي الأكثر سوءا منذ سنتين، ما تسبب في تاخير طائرة فريق بايرن ميونخ.

وأعرب «خضر»، عن تمنياته لفريق بايرن ميونخ والأهلي بأداء مباراة رائعة، مؤكدا أنه يشجع كلا الفريقين، وهذا ما يجعل الأمر صعبا، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يتقابل بطلي أوروبا وإفريقيا في النهائي، لكن حدث ما حدث، قائلا: «في كل الأحوال سيصعد أحدهما، ونتمنى التوفيق للفريقين».

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم تأخر رحلته إلى قطر سبع ساعات، قبل أن تنتهي الأزمة، ويطير فريق لمواجهة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.